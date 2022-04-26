Франция тайно отправила два взвода спецназа COS на Украину

Два взвода 13-й парашютно-драгунского полка ВС Франции, находящийся под контролем COS (Special Operations Command), переброшены на Украину в помощь ВСУ на 4 месяца. Об этом сообщает французский Telegram-канал GALLIA DAILY, ссылаясь на военный источник. Министерство обороны Франции данную информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Сообщается, что данный полк известен "нетрадиционными" боевыми действиями, диверсиями, использованием РЭС разведки и захватом заложников. Военные, убывшие из Франции, являются сертифицированными инструкторами по применению ПТРК Милан и АТ-4. По данным источника, подразделения спецназа доставлены на Украину через одну из средневосточных стран НАТО.

На то, что военные отправлены именно в Незалежную, указывает факт "лесного камуфляжа", в который окрашена их одежда. Ведь в основном данные войска ведут бои в пустынях или тропиках.