Коротченко: удар по Румынии произойдёт в случае нападения на миротворцев в ПМР

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Румыния и Молдавия обязаны осознавать последствия возможного нападения на миротворческие силы России в Приднестровье. Аналитик считает, что Москве необходимо предупредить Североатлантический альянс и Бухарест на официальном уровне о том, что не следует вмешиваться в военную спецоперацию российской армии.