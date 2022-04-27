По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Румыния и Молдавия обязаны осознавать последствия возможного нападения на миротворческие силы России в Приднестровье. Аналитик считает, что Москве необходимо предупредить Североатлантический альянс и Бухарест на официальном уровне о том, что не следует вмешиваться в военную спецоперацию российской армии.
"Это будет квалифицироваться как агрессия, а в ответ нанесён российский ракетный удар по центрам принятия решений в Румынии и Молдавии одновременно", — написал он.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.