Сивков: у блокированных в "Азовстали" боевиков нет шансов выжить

Боевики, находящиеся в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе надёжно заблокированы. И шансов выжить у них там нет, считает военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, националисты могут просить эвакуацию куда угодно, хоть в Турцию, хоть ещё куда-то, но выбора у них только два: сдаться в плен или погибнуть от голода или жажды.

Аналитик отметил в беседе с Украина.ру, что некоторые запасы продовольствия у боевиков есть, однако для всей команды, находящейся там, их недостаточно.

"К тому же, эти склады выявляются и уничтожаются, в том числе с применением сверхтяжелых боеприпасов весом до трех тонн", — подчеркнул Сивков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что блокированные боевики вышли на связь и попросили дать им возможность эвакуироваться в Турцию с оружием.