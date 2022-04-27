Боевики, находящиеся в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе надёжно заблокированы. И шансов выжить у них там нет, считает военный эксперт Константин Сивков.
По его мнению, националисты могут просить эвакуацию куда угодно, хоть в Турцию, хоть ещё куда-то, но выбора у них только два: сдаться в плен или погибнуть от голода или жажды.
Аналитик отметил в беседе с Украина.ру, что некоторые запасы продовольствия у боевиков есть, однако для всей команды, находящейся там, их недостаточно.
"К тому же, эти склады выявляются и уничтожаются, в том числе с применением сверхтяжелых боеприпасов весом до трех тонн", — подчеркнул Сивков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что блокированные боевики вышли на связь и попросили дать им возможность эвакуироваться в Турцию с оружием.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.