Стрелков об эвакуации боевиков с "Азовстали" в Турцию: надо соглашаться

Заблокированным на "Азовстали" националистам нужно дать возможность эвакуироваться в Турцию. И можно даже позволить им взять с собой оружие, но лишь на определённых условиях. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР, бывший сотрудник ФСБ Игорь Стрелков.

"Полагаю — надо соглашаться. Даже с оружием, если уж им так хочется. Но только по кратчайшей прямой линии и исключительно своим ходом. Может, кто-то и доплывёт, если дельфины помогут", — сыронизировал он в соцсети.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что заблокированные в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе боевики пытаются выторговать для себя наиболее выгодные условия сдачи. Они требуют дать им уйти не в сторону Киева, а в Турцию, где, по их словам, готовы сложить оружие. Пушилин назвал это предложение бредом.

По сообщениям российского оборонного ведомства, жизнь в самом Мариуполе постепенно налаживается. В город поступают гуманитарные грузы: вода, продукты и другие необходимые вещи.