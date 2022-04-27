Супруга лётчика Ярошенко: обмен на Рида прошёл в Турции

Жена российского лётчика Константина Ярошенко, которого осудили в Штатах, Виктория прокомментировала его обмен на американского студента Тревора Рида.

"Обмен был в Турции. Сегодня встречаю его в аэропорту (в Москве. — Прим. ред.) через два часа", — заявила Виктория, передаёт РИА Новости.

По информации "Известий", о возвращении мужа собеседница издания узнала перед Пасхой. Как отметила Виктория, на данный момент Ярошенко находится в Сочи.

"Плакать хочется", — подчеркнула супруга лётчика.

Известно, что его осудили в 2011 году на 20 лет тюремного заключения. Американские правоохранители сказали, что обвиняемый пытался доставить в США запрещённые вещества.