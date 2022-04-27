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Автор Евгения Васильева

Бутина: российские дипломаты, освободившие Ярошенко, победили вопреки всему

Силовые структуры

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с Pravda.Ru прокомментировала обмен российского лётчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида.

Бутина: российские дипломаты, освободившие Ярошенко, победили вопреки всему

"Безусловно, этот обмен — победа наших дипломатов, которые вопреки всему смогли успешно провести переговоры. Константин вернулся домой к супруге Виктории и дочери", — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что Москва всегда называла обвинения в отношении Ярошенко абсурдными. Также депутат раскритиковала дело против россиянина.

"Очень похоже, что всё это — постановка, попытка в очередной раз обвинить Россию, разжечь огонь русофобии ещё ярче. Поэтому приветствую возвращение Константина, буду помогать ему вернуться к нормальной жизни. Представляю, что такое находиться в американской тюрьме. Она очень серьёзно подорвала его здоровье", — заключила собеседница издания.

Ранее в МИД РФ сообщили об обмене Ярошенко. Известно, что в Штатах его подозревали в попытке доставить на территорию страны запрещённые вещества.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен Тревора Рида на Ярошенко", — заявили представители российского внешнеполитического ведомства.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия госдума мария бутина
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