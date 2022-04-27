Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина

Президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России депутата Государственной Думы Адама Делимханова за мужество и героизм, которые он проявил в ходе СВО на территории Украины и ЛДНР.

Экс-сотрудник ОМОН г. Москвы, подполковник полиции в отставке и ветеран боевых действий Виталий Кийко считает, что решение правильное, ведь Делимханов тоже руководил зачисткой в Мариуполе. Его бойцы прибыли на Украину прямо из Крыма, где проходили учения. То есть в Грозный они не вернулись, а пошли через Джанкой в сторону Мариуполя.

Делимханов находился в центре спецоперации с первых дней, жилые кварталы Мариуполя освобождены от нацистов благодаря его подразделениям в том числе.

"Да этот парнишка с седой бородой возглавил там чеченский спецназ, и я не понаслышке знаю, что чеченцы на Украине постоянно рвутся вперёд. Правильно у нас пишут, что они счастливы воевать за Россию", — цитирует Кийко argumenti.ru.

Экс-омоновец рассказывает, что в своё время его сослуживцы сталкивались с Делимхановым в Чечне.