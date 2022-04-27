EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Винникова

Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России депутата Государственной Думы Адама Делимханова за мужество и героизм, которые он проявил в ходе СВО на территории Украины и ЛДНР.

Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина

Экс-сотрудник ОМОН г. Москвы, подполковник полиции в отставке и ветеран боевых действий Виталий Кийко считает, что решение правильное, ведь Делимханов тоже руководил зачисткой в Мариуполе. Его бойцы прибыли на Украину прямо из Крыма, где проходили учения. То есть в Грозный они не вернулись, а пошли через Джанкой в сторону Мариуполя.

Делимханов находился в центре спецоперации с первых дней, жилые кварталы Мариуполя освобождены от нацистов благодаря его подразделениям в том числе.

"Да этот парнишка с седой бородой возглавил там чеченский спецназ, и я не понаслышке знаю, что чеченцы на Украине постоянно рвутся вперёд. Правильно у нас пишут, что они счастливы воевать за Россию", — цитирует Кийко argumenti.ru.

Экс-омоновец рассказывает, что в своё время его сослуживцы сталкивались с Делимхановым в Чечне.

"Они рассказывали, что он абсолютно нормальный, вменяемый мужик. То есть Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина", — резюмировал Кийко.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы адам делимханов
Sberbank
Новости
Панин попросил прощения у Галкина: "Максим не оскорблял русский народ"
Эксперт: Турция уходит от США и начинает собственную игру
Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина
Железнодорожник: необходимо бить по железнодорожным путям на Украине
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Гагарин: западные санкции приведут к утрате монополии доллара и евро
В России могут возродить "шарашки" для заключённых IT-специалистов
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
"Шлю лучики проклятья": Гузеева высказалась о своём "бегстве" из России
Крашенинникова: Украину ждёт раскол, если Запад продолжит участвовать в СВО РФ
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер Ирина Шлионская Стресс может быть полезен, но в разумных пределах Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Последние материалы
Панин попросил прощения у Галкина: "Максим не оскорблял русский народ"
Эксперт: Турция уходит от США и начинает собственную игру
Экс-омоновец Кийко: Делимханов, как и Кадыров, настоящий пехотинец Путина
Железнодорожник: необходимо бить по железнодорожным путям на Украине
ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"
Гагарин: западные санкции приведут к утрате монополии доллара и евро
В России могут возродить "шарашки" для заключённых IT-специалистов
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
"Шлю лучики проклятья": Гузеева высказалась о своём "бегстве" из России
Крашенинникова: Украину ждёт раскол, если Запад продолжит участвовать в СВО РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников