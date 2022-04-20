Пленённые бойцы ВСУ заявили Делимханову, что о возможности сдаться они не знали

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов провёл беседу с взятыми в плен в промзоне города Мариуполь украинскими националистами, в ходе которой выяснилось, что о существовании гуманитарных коридоров командиры им не рассказывали.

Бойцы сообщают, что желание сложить оружие и сдаться у них возникало и раньше, но они не знали, что это можно сделать, ещё и потому, что боялись солдат ВС РФ. Но теперь они убедились в нормальном отношении с российской стороны и надеются, что вскоре смогут вернуться домой.

Пленные дали напутствие тем, кто ещё продолжает обороняться:

"Бросайте это гиблое дело, не ложите этих молодых пацанов, у которых жизнь только начинается. У них есть семьи и дети. Не бойтесь сдаваться, нормальное отношение."

Делимханов напомнил, что сейчас есть единственная возможность выйти всем националистам с территории завода "Азовсталь".