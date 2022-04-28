Американский институт изучения военных конфликтов (Institute for the Study of War) предоставил оценку российской спецоперации на 27 апреля. Эксперты отмечают, что действия на Лисичанско-Северодонецком направлении были наиболее активными.
Российские войска продвинулись в районе Северодонецка и Попасной. Американские эксперты сделали вывод, что большая часть города Попасная уже находится под контролем российской армии, хотя на прошлой неделе 70% города контролировали ВСУ.
"27 апреля российские войска добились устойчивых успехов в ходе продолжающихся атак вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. <…> Они продолжают обстрелы по всей линии фронта", — сообщается в сводке ISW.
На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.