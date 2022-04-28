Росгвардия: на Харьковщине обезврежен крупный склад вооружения националистов

В Харьковской области военнослужащие Росгвардии обнаружили и обезвредили крупный оружейный склад украинских военных, который они намеривались использовать для диверсий.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области военнослужащие Росгвардии досмотрели дома в лесном массиве и обнаружили в подвалах крупный склад вооружения и боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации федеральной службы, на складе были выявлены 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, более 30 тыс. патронов, более 3 тыс. гранат, десять ящиков гранатомётных выстрелов ВОГ-17.

"Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований", — отметили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что ангары с вооружениями, поставленными украинским военными западными странами, уничтожены в Запорожье в результате ракетного удара ВС РФ.