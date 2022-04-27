ВС РФ уничтожили "Калибрами" ангары с иностранным оружием для ВСУ в Запорожье

Ангары с вооружениями, поставленными украинским военными западными странами, уничтожены в Запорожье в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск", — говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, за прошедшую ночь российская авиация нанесла удары по 59 украинским военным объектам, в том числе по четырём складам вооружений и боеприпасов в окрестностях Червоного, Долгенького, Пашково и Весёлого, а также по 50 местам скопления бойцов и техники ВСУ.

Также сообщается, что российские ракетчики и артиллеристы в течение ночи уничтожили семь складов с боеприпасами, 67 артиллерийских позиций и две батареи РСЗО ВСУ.