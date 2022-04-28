GT: возможная спецоперация НОАК в Тайване будет молниеносной

В Тайване намерены провести военные учения Han Kuang в 2022 году. В Тайбэе отметили, что ходе учебных манёвров учтут ошибки российско-украинского конфликта. Han Kuang будут разделены на два этапа: компьютерное моделирование "тотальной обороны" планируется провести в мае, а учения с боевой стрельбой пройдут в июле.

Также в военном ведомстве Тайваня добавили, что основное внимание в военных учениях уделяется сохранению боевой мощи, поддержке совместных морских операций и интеграции гражданских лиц в качестве вспомогательных сил для поддержки военных операций.

Ма Сяогуан, представитель Управления по делам Тайваня при Государственном совете, заявил, что руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) "стремится к отделению через военных", что приведет к их собственному уничтожению.

"Даже я, непрофессионал в военном деле, с презрением отношусь к ограниченному вооружению и оборудованию тайваньских ВС, а также к низкому уровню военных учений", — сказал он.

Китайский военный аналитик Сун Чжунпин прокомментировал предстоящие манёвры и отметил, что сепаратисты пытаются продемонстрировать свою способность противостоять Пекину.