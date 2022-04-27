Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать

После полной ликвидации группировки ВСУ на донецкой дуге на Украине практически не останется боеспособных частей. Тогда российские войска смогут направиться вглубь Украины, в том числе до Приднестровья. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

В начале военной спецоперации на Украине группировка ВСУ в Донбассе была разделена на три анклава. Первый анклав в Мариуполе уже ликвидирован. Сейчас проходит операция по уничтожению двух других формирований в Харькове и в районе донецкой дуги на западе Донбасса.

Сивков отмечает, что российские военные уже сейчас спокойно перемещаются по украинской территории.