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Автор Дмитрий Плотников

Киев просит у Запада новое оружие для ударов по кораблям Черноморского флота

Силовые структуры

Черноморский флот с потерей крейсера "Москва", конечно, не потерял свою боеспособность.

Киев просит у Запада новое оружие для ударов по кораблям Черноморского флота

Главная ударная сила его сохранена и для Украины представляет угрозу. На канале ICTV это сообщил военный аналитик из Украины Тарас Чмут.

Он подчеркнул, что РФ продолжает сохранять весьма большой потенциал на море. В первую очередь, Россия использует боевые корабли, как носители крылатых ракет "Калибр" для нанесения удара на большое расстояние. Также Российская Федерация сохраняет возможности для высадки тактического десанта, например, в Одесскую область, говорит эксперт.

По его словам, основа флота России — это шесть дизельных подлодок с крылатыми ракетами, четыре малых ракетных корабля, которые тоже являются носителями "Калибров" и три новых фрегата.

При этом Запад обязан выполнить требование Киева и предоставить ему ракеты, для "пополнения списка уничтоженных русских кораблей", заявляет спикер Одесской военной обладминистрации Сергей Братчук.

Он очень надеется, что союзники отреагируют на их требование, ведь Украина якобы стоит на страже Европы.

"Нам необходимы более современные средства ПВО и для береговой охраны нам необходимы более современные пушки", — заявил Братчук.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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