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Автор Дмитрий Плотников

Армия России нанесла повторный ракетный удар по мосту под Одессой

Силовые структуры

Сегодня, 27 апреля Вооружённые силы России нанесли повторный удар по стратегически важному железнодорожному мосту под Одессой.

Армия России нанесла повторный ракетный удар по мосту под Одессой

По железнодорожному мосту, который связывает Затоку и Белгород-Днестровский был нанесён удар крылатой ракетой. Это стратегически важный для Украины мост, без него поставки ГСМ, оружия и боеприпасов для боевиков киевского режима усложнятся в разы.

Удар также подтверждает глава "Украинской железной дороги" Александр Камышин.

"Сегодня в 06:45 повторный ракетный обстрел того самого моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень повреждения инфраструктуры можно обозначить после окончания воздушной тревоги", — сообщает глава "Укрзализницы".

Кстати, именно эти ж/д пути использовались для переправы ГСМ для украинских вооружённых сил из Молдавии. После пришла информация, что мост уничтожен почти полностью.

А меж тем, около Одессы замечены российские военные корабли...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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