Сегодня, 27 апреля Вооружённые силы России нанесли повторный удар по стратегически важному железнодорожному мосту под Одессой.
По железнодорожному мосту, который связывает Затоку и Белгород-Днестровский был нанесён удар крылатой ракетой. Это стратегически важный для Украины мост, без него поставки ГСМ, оружия и боеприпасов для боевиков киевского режима усложнятся в разы.
Удар также подтверждает глава "Украинской железной дороги" Александр Камышин.
"Сегодня в 06:45 повторный ракетный обстрел того самого моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень повреждения инфраструктуры можно обозначить после окончания воздушной тревоги", — сообщает глава "Укрзализницы".
Кстати, именно эти ж/д пути использовались для переправы ГСМ для украинских вооружённых сил из Молдавии. После пришла информация, что мост уничтожен почти полностью.
А меж тем, около Одессы замечены российские военные корабли...
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