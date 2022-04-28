Депутат ДНР напомнил неонацистам из "Азова"* о смертной казни

На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе у заблокированных нацистов нет иного выхода, кроме как сдаться.

Это сказал депутат Народного Совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

Националисты "Азова"* из катакомб периодически выходят на связь через спутники. Они уже всех просили их оттуда вытащить: и Папу Римского, и ООН, и Киев, и мировое сообщество. А прорваться оттуда они не могут — вокруг стоят подразделения ВС РФ и ДНР.

Нацисты загнаны в угол и сидят там сейчас без всякой перспективы вылезти оттуда, говорит депутат.

"Я думаю, они осознают, что у них выхода нет...после того, что они натворили, после убийств гражданских, о чем рассказывают жители Мариуполя в сотнях видео, которые мы видим в Сети, рассказывают, когда мы привозим гумпомощь", — подчеркнул Бердичевский.

Он отмечает, что деваться нацистам некуда, и единственная возможность выйти — это сдаться, а потом "сесть" на долгий срок.

Они понимают, что выхода у них просто нет, говорит парламентарий. Но в любом случае, эти военные преступники будут арестованы и осуждены на длительные сроки.

"И не забываем, что в ДНР существует... смертная казнь. Поэтому я не вижу у них никаких перспектив, менять их ни на кого не будут — это точно", — подытожил Бердичевский.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.