На металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе у заблокированных нацистов нет иного выхода, кроме как сдаться.
Это сказал депутат Народного Совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Националисты "Азова"* из катакомб периодически выходят на связь через спутники. Они уже всех просили их оттуда вытащить: и Папу Римского, и ООН, и Киев, и мировое сообщество. А прорваться оттуда они не могут — вокруг стоят подразделения ВС РФ и ДНР.
Нацисты загнаны в угол и сидят там сейчас без всякой перспективы вылезти оттуда, говорит депутат.
"Я думаю, они осознают, что у них выхода нет...после того, что они натворили, после убийств гражданских, о чем рассказывают жители Мариуполя в сотнях видео, которые мы видим в Сети, рассказывают, когда мы привозим гумпомощь", — подчеркнул Бердичевский.
Он отмечает, что деваться нацистам некуда, и единственная возможность выйти — это сдаться, а потом "сесть" на долгий срок.
Они понимают, что выхода у них просто нет, говорит парламентарий. Но в любом случае, эти военные преступники будут арестованы и осуждены на длительные сроки.
"И не забываем, что в ДНР существует... смертная казнь. Поэтому я не вижу у них никаких перспектив, менять их ни на кого не будут — это точно", — подытожил Бердичевский.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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