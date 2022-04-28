ВС РФ на пути к Краматорску уничтожают боевиков ВСУ и военную технику

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР успешно наступают в Краматорском направлении. Украинская армия понесла многочисленные потери в ходе столкновения.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что после прохождения союзных войск на фронтовой линии осталась горящая украинская военная техника. Наибольшие потери зафиксированы среди танков и бронетранспортёров.