Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР успешно наступают в Краматорском направлении. Украинская армия понесла многочисленные потери в ходе столкновения.
Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что после прохождения союзных войск на фронтовой линии осталась горящая украинская военная техника. Наибольшие потери зафиксированы среди танков и бронетранспортёров.
"Наступление союзных сил России и Донбасса на Краматорском направлении развивается успешно. За сутки ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике", — отмечают военкоры.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.