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Автор Мария Карева

ВС РФ на пути к Краматорску уничтожают боевиков ВСУ и военную технику

Силовые структуры

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР успешно наступают в Краматорском направлении. Украинская армия понесла многочисленные потери в ходе столкновения.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили, что после прохождения союзных войск на фронтовой линии осталась горящая украинская военная техника. Наибольшие потери зафиксированы среди танков и бронетранспортёров.

"Наступление союзных сил России и Донбасса на Краматорском направлении развивается успешно. За сутки ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике", — отмечают военкоры.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу
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