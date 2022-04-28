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Автор Мария Карева

Баширов описал эвакуацию с "Азовстали" с учётом выхода ВСУ: пройдут фильтрацию

Силовые структуры

В ООН заявили о формировании команды для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Многие обеспокоены тем, что под видом мирных граждан с территории комбината могут выйти и националисты.

Баширов описал эвакуацию с "Азовстали" с учётом выхода ВСУ: пройдут фильтрацию

Политический эксперт Марат Баширов подчёркивает, что каждый человек, который будет выходить на свободу, пройдёт так называемую фильтрацию. Все люди будут разделены на несколько групп: гражданские, военные, члены националистических батальонов и иностранные наёмники.

По словам героя России Сергея Петрова, проверять тех, кто покинет "Азовсталь", будут довольно простым способом, изучив руки человека. У тех, кто стрелял, появляются мозоли на пальцах, а на плече — синяки от приклада.

Баширов отмечает, что все люди будут обеспечены продуктами, питьевой водой, медикаментами, средствами гигиены, необходимой одеждой. Эксперт считает, что в интересы Киева не входит эвакуация с "Азовстали".

"В её интересах (Украины. — Прим. ред.), чтобы "Азовсталь" сравняли с землей, и никто никогда не узнал, что там было внутри", — заявил политолог в беседе с "МК".

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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