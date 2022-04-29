Порядка 8 тысяч военнослужащих британской армии будут задействованы в учениях Североатлантического альянса, чтобы отработать навыки противостояния "российской агрессии".
Согласно информации, план действий Лондон разработал уже давно, но триггером для приведения его в действие стала спецоперация на Украине.
"Этим летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии… К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединённые экспедиционные силы, в который входят Финляндия и Швеция", — пишет The Guardian, со ссылкой на источник.
Как подчеркнули в материале, учения и манёвры, которые военные будут на них отрабатывать, станут самыми масштабными со времён холодной войны.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.