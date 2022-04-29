The Guardian: британцы будут учиться воевать против "русской агрессии"

Порядка 8 тысяч военнослужащих британской армии будут задействованы в учениях Североатлантического альянса, чтобы отработать навыки противостояния "российской агрессии".

Согласно информации, план действий Лондон разработал уже давно, но триггером для приведения его в действие стала спецоперация на Украине.

"Этим летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии… К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединённые экспедиционные силы, в который входят Финляндия и Швеция", — пишет The Guardian, со ссылкой на источник.

Как подчеркнули в материале, учения и манёвры, которые военные будут на них отрабатывать, станут самыми масштабными со времён холодной войны.