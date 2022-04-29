Антонов ответил Псаки по гумпомощи Украине: "Информацию обновляйте"

Посол РФ в США Анатолий Антонов посоветовал пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки регулярно обновлять информацию от Минобороны России по гуманитарной обстановке в Незалежной.

Ранее Псаки обвинила Россию в бездействии и заявила, что Штаты не видят никаких гуманитарных шагов со стороны Москвы на Украине.

"Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике", — посоветовал Антонов. — Благодаря действиям наших военных с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуировано более 1 млн человек".

Посол подчеркнул, что с начала спецоперации на Украину российская сторона доставила около 16 тыс. тонн гуманитарной помощи. В том числе продукты питания и медикаменты.