Корпуса киевского завода "Артём", производящего управляемые ракеты, уничтожены в результате удара высокоточным оружием большой дальности ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киев", — говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны, удары ракетами воздушного базирования нанесены по 10 украинским военным объектам, в том числе по складу с боеприпасами окрестностях Ильичёвки и девяти местам скопления военных и техники ВСУ.
Сообщается что минувшей ночью в результате российских авиаударов уничтожено 112 объектов ВСУ, в том числе два командных и 11 опорных пунктов, а также четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением в Покровском и Гороховском.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.