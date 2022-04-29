Корпуса завода "Артём" в Киеве уничтожены российским оружием большой дальности

Корпуса киевского завода "Артём", производящего управляемые ракеты, уничтожены в результате удара высокоточным оружием большой дальности ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём" в городе Киев", — говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, удары ракетами воздушного базирования нанесены по 10 украинским военным объектам, в том числе по складу с боеприпасами окрестностях Ильичёвки и девяти местам скопления военных и техники ВСУ.

Сообщается что минувшей ночью в результате российских авиаударов уничтожено 112 объектов ВСУ, в том числе два командных и 11 опорных пунктов, а также четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением в Покровском и Гороховском.