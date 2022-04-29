Всё чаще в военной специальной операции России на Украине среди пленных попадаются иностранные наёмники.
По всей вероятности, это из-за того, что на передовой находились сперва, в основном, военнослужащие ВСУ. После того, как украинские войска потеряли огромное количество "живой силы", в боевых действиях приходится участвовать и "иностранному легиону". Тут-то их и забирают в плен раненных или отбившихся от своих.
Очередной испуганный британский наёмник Эндрю Хилл просится домой и рассказывает о "честной и дисциплинированной" армии Украины.
"Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил", — рассказывает ещё один британский наёмник, воевавший на Украине.
Его группу разбили в Николаевской области, он был ранен, после чего сдался ВС РФ. При себе у иностранного боевика была винтовка CZ производства Чехии. Британец сетует, что получал от украинских "собратьев по оружию" минимум информации.
Хилл спрашивает русских офицеров, когда его отправят домой и в безопасности ли он. Военнослужащие России заверили мужчину, что ему ничего не угрожает.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.