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Автор Дмитрий Плотников

Испуганный британский наёмник в плену армии России просится домой

Силовые структуры

Всё чаще в военной специальной операции России на Украине среди пленных попадаются иностранные наёмники.

Испуганный британский наёмник в плену армии России просится домой

По всей вероятности, это из-за того, что на передовой находились сперва, в основном, военнослужащие ВСУ. После того, как украинские войска потеряли огромное количество "живой силы", в боевых действиях приходится участвовать и "иностранному легиону". Тут-то их и забирают в плен раненных или отбившихся от своих.

Очередной испуганный британский наёмник Эндрю Хилл просится домой и рассказывает о "честной и дисциплинированной" армии Украины.

"Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил", — рассказывает ещё один британский наёмник, воевавший на Украине.

Его группу разбили в Николаевской области, он был ранен, после чего сдался ВС РФ. При себе у иностранного боевика была винтовка CZ производства Чехии. Британец сетует, что получал от украинских "собратьев по оружию" минимум информации.

Хилл спрашивает русских офицеров, когда его отправят домой и в безопасности ли он. Военнослужащие России заверили мужчину, что ему ничего не угрожает.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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