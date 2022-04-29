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Sky News: на Украине уничтожен британский наёмник
Автор Дмитрий Плотников

Sky News: на Украине уничтожен британский наёмник

Силовые структуры

Ветеран британской армии был убит, а второй британец-наёмник пропал без вести после того, как они отправились в Украину, чтобы сражаться в армии нацистов.

36-летний Скотт Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим в боях, сообщает издание Sky News.

Неизвестно, когда именно он был убит, но предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Также Лондон на сообщает, почему они оказались на Украине. Представитель Международного легиона, в состав которого входят иностранные боевики в стране, отказался от комментариев.

Британский телеканал Sky News решил не называть имя пропавшего мужчины. Семьи обоих британских граждан проинформированы о ситуации.

МИД Королевства не предоставил никаких подробностей о том, чем мужчины занимались на Украине.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
лондон великобритания
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