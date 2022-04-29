Глава вышедшей с "Азовстали" семьи может оказаться украинским нацистом

Мы уже сообщали, что с территории металлургического комбината "Азовсталь" выбралась семья Савиных, которую там удерживал национальный батальон "Азов"*.

Об этом даже сообщал государственный телеканал "Россия 1". Савины говорят, что узнали о гуманитарном коридоре из сообщений российского радио, частоту которого глава семейства сумел поймать.

Вот как раз к главе семейства, скорее всего, и будут серьёзные вопросы.

"Глава вышедшей с "Азовстали" семьи оказался украинским нацистом", — пишет военный эксперт Борис Рожин.

В его социальных сетях были обнаружены фото с нацистской символикой на груди: знаками отличия нацистской Германии времён Второй мировой войны, в частности, с дивизией СС.

Плюс есть кадры, где очень похожий на Михаила Савина мужчина отдает нацистское приветствие. Говоря народным языком — "зигует".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.