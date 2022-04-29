Мы уже сообщали, что с территории металлургического комбината "Азовсталь" выбралась семья Савиных, которую там удерживал национальный батальон "Азов"*.
Об этом даже сообщал государственный телеканал "Россия 1". Савины говорят, что узнали о гуманитарном коридоре из сообщений российского радио, частоту которого глава семейства сумел поймать.
Вот как раз к главе семейства, скорее всего, и будут серьёзные вопросы.
"Глава вышедшей с "Азовстали" семьи оказался украинским нацистом", — пишет военный эксперт Борис Рожин.
В его социальных сетях были обнаружены фото с нацистской символикой на груди: знаками отличия нацистской Германии времён Второй мировой войны, в частности, с дивизией СС.
Плюс есть кадры, где очень похожий на Михаила Савина мужчина отдает нацистское приветствие. Говоря народным языком — "зигует".
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.