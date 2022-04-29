Эксперт из Киева: разгром ВСУ под Изюмом — тактический манёвр Украины

В Рамштайне западные лидеры встречались не для того чтобы Украина защищалась, получив помощь, а, чтобы победила!

В эфире телеканала "Nta" об этом заявил военный эксперт Александр Харец.

Но Рамштайн является не переломным моментом, а является символом переломного момента, философствует аналитик и ссылается на слова главы Пентагона — "украинцы верят в победу и верят все, кто собрался в Рамштайне".

40 стран объединились, чтобы помочь Украине победить. Не для дипломатического урегулирования конфликта, а, чтобы именно выиграть эту войну, заявляет Харец.

А все эти отступления и тревожные новости с фронта — ерунда, всё это просто тактика армии Украины, то ли в шутку, то ли всерьёз говорит военный обозреватель из Киева.