В Рамштайне западные лидеры встречались не для того чтобы Украина защищалась, получив помощь, а, чтобы победила!
В эфире телеканала "Nta" об этом заявил военный эксперт Александр Харец.
Но Рамштайн является не переломным моментом, а является символом переломного момента, философствует аналитик и ссылается на слова главы Пентагона — "украинцы верят в победу и верят все, кто собрался в Рамштайне".
40 стран объединились, чтобы помочь Украине победить. Не для дипломатического урегулирования конфликта, а, чтобы именно выиграть эту войну, заявляет Харец.
А все эти отступления и тревожные новости с фронта — ерунда, всё это просто тактика армии Украины, то ли в шутку, то ли всерьёз говорит военный обозреватель из Киева.
"Сегодня не очень хорошие новости, что они продвинулись вглубь Изюма. Безусловно, вещь неприятная. Но это тактические вещи, которые не меняют оперативной обстановки. Не нужно смотреть на это как на проигрыш. Это абсолютно понятная вещь", — подытожил Харец.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.