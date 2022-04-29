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Автор Дмитрий Плотников

Депутат Рады Парасюк признался, что укронацисты гибнут тысячами

Силовые структуры

Украинская армия бессильна остановить ВС РФ в Харькове и на юго-востоке страны. А значит, Россия очень быстро дойдёт и до Центральной Украины, и до Западной.

Депутат Рады Парасюк признался, что укронацисты гибнут тысячами

В эфире телеканала "Nta" об этом сообщает бывший депутат Рады Владимир Парасюк — печально известный боевик Майдана, который грозил штурмом администрации Виктора Януковича.

Парасюк ругает простых граждан Украины, которые жалуются, что сегодня весьма сложно стало жить.

"Десятки моих друзей, тысячи наших воинов отдали жизнь за Украину, а кому-то солярка за 38 и доллар по 33. Поэтому тем, кто за тысячи километров от фронта и устал от войны, рекомендую не уставать и брать удар на себя", — негодует экс-нардеп.

По его словам в телефонной книге уже надо удалить треть номеров, ибо ему никто не ответит.

Не нужно расслабляться, учит украинцев Парасюк и не нужно жаловаться, потому что некому да и только толку с этого будет мало.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы майдан харьков виктор янукович
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