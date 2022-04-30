Лавров: США хотят "воевать до последнего украинца" из-за безразличия к стране

Евросоюз и США намерены воевать с Россией "до последнего украинца" из-за абсолютного безразличия к Незалежной и её судьбе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, западным лидерам не интересна Украина, в контексте самостоятельной страны.

Лавров подчеркнул, что именно поэтому в Киев идут нескончаемые поставки тяжёлого и летального оружия.

"США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений", — пояснил глава МИД в интервью агентству "Синьхуа".

Лавров подчеркнул, что под предлогом о якобы вторжении России на Украину, западные лидеры используют Незалежную в своих целях. Кроме того, по словам политика, немалую роль в этом всё играет и НАТО. Альянс намерен помешать переговорному процессу и завести диалог Москвы и Киева в тупик.