Жительница Мариуполя: ВСУ оставили сиротами внуков и разграбили квартиру

Жительница Мариуполя рассказала, что двое маленьких внуков остались сиротами из-за обстрела ВСУ. Снаряд украинской армии попал в жилой двор, где в это время находилась её дочь. По словам женщины, теперь она боится, что детей могут у неё отобрать.

Пенсионерка рассказала, что и вернуться в собственную квартиру с двумя детьми на руках она не может. От дома практически ничего не осталось.

"Дочь погибла 10-го, и он 11-го во дворе, снаряд попал. Дети-сироты со мной. Я уже в возрасте. Главное, чтобы детей ещё не отобрали у меня. Я сегодня была на квартире, разграбили всё, зайти невозможно", — рассказала женщина "Известиям".

Пенсионерка хочет переехать в Россию и даже нашлась семья из Ростова-на-Дону, которая готова приютить у себя бабушку и внуков. По словам женщины, больше всего она боится, что детей заберут из-за её преклонного возраста.