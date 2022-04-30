EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Лавров: военные РФ избегают жертв среди мирного населения в отличие от нацбатов

Силовые структуры

В ходе военной спецоперации на Украине российские военные делают всё, чтобы мирные жители не пострадали, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, нацбаты продолжают использовать невиновных людей в качестве "живого щита".

Лавров: военные РФ избегают жертв среди мирного населения в отличие от нацбатов

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что спецоперация на Украине идёт строго по согласованному плану и без "отклонений".

"В отличие от украинской армии и националистических вооружённых формирований, использующих население в качестве "живого щита", российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку", — пояснил Лавров в беседе с агентством Синьхуа.

По словам главы МИД, российские военные наносят высокоточные удары только "по объектам военной инфраструктуры и местам сосредоточения бронетехники". Кроме того, российская сторона ежедневно пытается организовать "зелёные коридоры", но боевики нацбатов не хотят выпускать людей.

"Открываются гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях для эвакуации жителей из опасных районов, однако киевский режим требует от контролирующих соответствующие районы "национальных батальонов" не выпускать мирных граждан", — резюмировал Лавров.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей лавров
Sberbank
Новости
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы
Вloomberg: Байден хочет переманить российских специалистов "назло Москве"
Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву
Лавров: США хотят "воевать до последнего украинца" из-за безразличия к стране
Пентагон не смог подтвердить информацию о покушении РФ на Зеленского
Генерала Сергея Беседу заметили на похоронах ветерана разведки
Шольц вернулся в Германию через Северный полюс, чтобы не лететь над Россией
Мизинцев: неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска
МО: ВСУ готовят провокацию против ВС РФ с артиллерией около водозабора в ДНР
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Мир. Новости мира
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине
Силовые структуры
Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине
Последние материалы
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы
Вloomberg: Байден хочет переманить российских специалистов "назло Москве"
Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву
Лавров: США хотят "воевать до последнего украинца" из-за безразличия к стране
Пентагон не смог подтвердить информацию о покушении РФ на Зеленского
Генерала Сергея Беседу заметили на похоронах ветерана разведки
Шольц вернулся в Германию через Северный полюс, чтобы не лететь над Россией
Мизинцев: неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска
МО: ВСУ готовят провокацию против ВС РФ с артиллерией около водозабора в ДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников