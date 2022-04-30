Лавров: военные РФ избегают жертв среди мирного населения в отличие от нацбатов

В ходе военной спецоперации на Украине российские военные делают всё, чтобы мирные жители не пострадали, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, нацбаты продолжают использовать невиновных людей в качестве "живого щита".

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что спецоперация на Украине идёт строго по согласованному плану и без "отклонений".

"В отличие от украинской армии и националистических вооружённых формирований, использующих население в качестве "живого щита", российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку", — пояснил Лавров в беседе с агентством Синьхуа.

По словам главы МИД, российские военные наносят высокоточные удары только "по объектам военной инфраструктуры и местам сосредоточения бронетехники". Кроме того, российская сторона ежедневно пытается организовать "зелёные коридоры", но боевики нацбатов не хотят выпускать людей.