Спецназ России захватил крупную партию западного вооружения в районе Соледара

Количество захваченного подразделениями ВС РФ и Народных милиций ЛНР и ДНР трофейного западного вооружения продолжает расти с каждым днём всё больше.

Боевикам ВСУ не приходится долго радоваться новым "западным игрушкам". Их отнимает российский спецназ. В этот раз ВС России пополнили свой арсенал крупной партией оружия иностранного производства, захваченного в районе Соледара (ДНР), сообщает ИА "Русская весна".

Ранее группировка российских войск с кодовым обозначением "О" в ходе зачистки территории Донбасса от националистических формирований захватила очередной трофей — государственный флаг Канады, принадлежавший наёмникам из Монреаля.