EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Крыма пообещал провести украинских нацистов в цепях по Мариуполю
Политолог: Россия рано или поздно дойдёт до прямого столкновения с Западом
Группировка российских войск "О" захватила флаг канадских наёмников из Монреаля
Испуганный британский наёмник в плену армии России просится домой
Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ
Экс-депутат Верховной Рады: у США нет ограничений по финансированию Украины
Вирусолог Чумаков: сырая вода и купание в речках повышают риск заражения холерой
Автор Петр Ермилин

Группировка российских войск "О" захватила флаг канадских наёмников из Монреаля

Силовые структуры

Группировка российских войск с кодовым обозначением "О" продолжает свою работу по зачистке территории Донбасса от националистических формирований и демилитаризации Украины.

На этот раз в их руки попал очередной трофей — государственный флаг Канады, принадлежавший наёмникам из Монреаля. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Судя по надписям на флаге, становится понятно, что на Донбассе наёмники воюют уже не первый год, отмечает журналист.

Ранее он публиковал список наёмников из Канады, в котором было 14 фамилий.

Несколько дней назад группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем и очередную партию оружия западного производства.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу канада россия донбасс украина
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Последние материалы
Политолог: Россия рано или поздно дойдёт до прямого столкновения с Западом
Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной
Группировка российских войск "О" захватила флаг канадских наёмников из Монреаля
Неприхотливая и яркая петуния: как защищать цветы от вредителей
Испуганный британский наёмник в плену армии России просится домой
Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ
Экс-депутат Верховной Рады: у США нет ограничений по финансированию Украины
Вирусолог Чумаков: сырая вода и купание в речках повышают риск заражения холерой
Назойливые звонки могут довести "до белого каления"
Пушилин рассчитывает на скорое разрешение ситуации с "Азовсталью"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников