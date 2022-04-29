Группировка российских войск "О" захватила флаг канадских наёмников из Монреаля

Группировка российских войск с кодовым обозначением "О" продолжает свою работу по зачистке территории Донбасса от националистических формирований и демилитаризации Украины.

На этот раз в их руки попал очередной трофей — государственный флаг Канады, принадлежавший наёмникам из Монреаля. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Судя по надписям на флаге, становится понятно, что на Донбассе наёмники воюют уже не первый год, отмечает журналист.

Ранее он публиковал список наёмников из Канады, в котором было 14 фамилий.

Несколько дней назад группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем и очередную партию оружия западного производства.