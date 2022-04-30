Бывший боец ВСУ Надеев попросил отца сдать ВС РФ свой схрон с оружием

Прапорщик ВС Украины Дмитрий Надеев соорудил в доме своего отца тайник с оружием. Схрон он собрал перед отступлением из Новой Каховки (Херсонская область), когда подразделение, где служил Надеев, было разбито ВС РФ.

В тайнике за печкой спрятано 10 автоматов и 2 пистолета Макарова с полными обоймами. Бежав в Кривой Рог, прапорщик понял, что при обнаружении схрона российскими военнослужащими, к семье будет много вопросов. Поэтому Надеев принял решение сдать оружие добровольно, попросив отца это сделать.

Как сообщает "Военное обозрение", силовики ВСУ перед отступлением часто делают подобные закладки, которые могут пригодиться диверсионным группам. Однако у таких схронов есть одна опасность: они могут достаться людям с деструктивными наклонностями, а это опасно и для военных, и для мирного населения.