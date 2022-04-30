Коротченко заявил, что ВСУ бомбят "свои" города, чтобы уничтожить всё

В ходе спецоперации на Украине ВС России освобождают всё больше населённых пунктов, но ВС Украины продолжают их обстреливать. Военный корреспондент Игорь Коротченко считает, что ни о какой стратегии здесь речи нет.

ВСУ бомбят города, потому что Киев уже смирился со с тем, что былые боевые позиции потеряны, остаётся одна задача — уничтожить всё, что там осталось с цель военного и психологического ущерба, демонстрируя свою жёсткость. Они пытаются создавать трудности для логистики и для людей.

"Они ведут войну на полное истощение и разрушение", — цитирует Коротченко "Царьград".

Эксперт считает, что основной задачей России сейчас должен стать срыв поставок на Украину западного вооружения. Для этого необходимо ликвидировать железнодорожную инфраструктуру страны. Для того, чтобы перерезать сухопутные пути, возможно, придётся прибегнуть к разрушению моста через Днепр и дорог, полагает Коротченко.