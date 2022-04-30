В Курской области со стороны Украины обстреляли погранпункт Крупец

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали пункт пропуска Крупец. Обстрел со стороны соседней страны произошёл в 15:30 в субботу, 30 апреля, отметил губернатор.

"Было выпущено несколько миномётных снарядов", — сказал Старовойт.

Он добавил, что российские пограничники быстро подавили огневую точку. По информации руководителя области, никто не пострадал, разрушения не зафиксировали.

Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в интервью Pravda.Ru заявил, что полностью защитить российские регионы от атак ВСУ невозможно.