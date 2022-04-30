Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооружённые силы Украины атаковали пункт пропуска Крупец. Обстрел со стороны соседней страны произошёл в 15:30 в субботу, 30 апреля, отметил губернатор.
"Было выпущено несколько миномётных снарядов", — сказал Старовойт.
Он добавил, что российские пограничники быстро подавили огневую точку. По информации руководителя области, никто не пострадал, разрушения не зафиксировали.
Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в интервью Pravda.Ru заявил, что полностью защитить российские регионы от атак ВСУ невозможно.
"Факты есть по Брянской, Белгородской, Курской областям. Наши пограничные службы пока в силах управиться без военного положения, оснований для введения которого нет", — подчеркнул депутат.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.