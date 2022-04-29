Депутат признал невозможность полностью защитить регионы РФ от атак ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев прокомментировал Pravda.Ru инцидент с обстрелом Вооружёнными силами Украины (ВСУ) погранпункта ФСБ в Брянской области.

"Это не первый случай. Такие факты есть по Брянской, Белгородской, Курской областям. Наши пограничные службы пока в силах управиться без военного положения, оснований для введения которого нет. А что касается введения чрезвычайного положения на какой-то территории, то это на усмотрение местной власти. Если есть необходимость для устранения последствий от таких нападений, введение ЧП возможно для ликвидации последствий", — заявил Валеев.

Несмотря на наличие у армии России эффективных средств ПВО, невозможно нейтрализовать все атаки по всему периметру российско-украинской границы, поскольку она достаточно протяжённая, сказал депутат.

"Для защиты территории от нападения со стороны ВСУ у России есть достаточно надёжная защита. Однако должно быть понимание, что на 100% закрыть границу на замок невозможно при такой большой территории. Видимо, другие способы должны применяться: ответные жёсткие удары, уничтожение тех пунктов, откуда вёлся огонь. Наши военные знают, что необходимо делать, и действуют согласно плану", — отметил собеседник издания.

В пятницу, 29 апреля ВСУ обстреляли из миномётов отделение пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Никто не пострадал.