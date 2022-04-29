Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев прокомментировал Pravda.Ru инцидент с обстрелом Вооружёнными силами Украины (ВСУ) погранпункта ФСБ в Брянской области.
"Это не первый случай. Такие факты есть по Брянской, Белгородской, Курской областям. Наши пограничные службы пока в силах управиться без военного положения, оснований для введения которого нет. А что касается введения чрезвычайного положения на какой-то территории, то это на усмотрение местной власти. Если есть необходимость для устранения последствий от таких нападений, введение ЧП возможно для ликвидации последствий", — заявил Валеев.
Несмотря на наличие у армии России эффективных средств ПВО, невозможно нейтрализовать все атаки по всему периметру российско-украинской границы, поскольку она достаточно протяжённая, сказал депутат.
"Для защиты территории от нападения со стороны ВСУ у России есть достаточно надёжная защита. Однако должно быть понимание, что на 100% закрыть границу на замок невозможно при такой большой территории. Видимо, другие способы должны применяться: ответные жёсткие удары, уничтожение тех пунктов, откуда вёлся огонь. Наши военные знают, что необходимо делать, и действуют согласно плану", — отметил собеседник издания.
В пятницу, 29 апреля ВСУ обстреляли из миномётов отделение пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Никто не пострадал.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.