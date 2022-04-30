Командир морпехов Волына с "Азовстали" теперь обратился к президенту Эрдогану

Националист и командир морпехов ВСУ Сергей Волына из катакомб металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе опять обращается с просьбой о помощи.

Ранее он уже обращался ко многим мировым лидерам. Даже к Папе Римскому.

Теперь видеообращение адресовано президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой применить к ним "extraction" и вывезти их на турецкую территорию.

"Я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру "extraction", сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", — продолжает выпрашивать эвакуацию командир морских пехотинцев.

Напомним, с территории завода в субботу, 30 апреля вышли 25 человек. Среди них 6 детей.

На данный момент меткомбинат окружен со всех сторон ВС РФ и силами ДНР. Неонацисты часто связываются с объединенными силами и всегда торгуются, обсуждая наиболее выгодные условия сдачи в плен.