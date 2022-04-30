Эксперт: "Азов"* раз за разом срывает эвакуацию гражданских из-за страха

Нацисты "Азова"*, засевшие на меткомбинате "Азовсталь", не заинтересованы в выходе мирного населения с завода в Мариуполе.

Это говорит военэксперт Дмитрий Болтенков, комментируя очередной срыв эвакуации гражданских.

По его словам, срыв эвакуации неудивителен, нацисты не отпускают мирных жителей завода в страхе за собственную жизнь. Как только боевики лишатся "живого щита", тут же появится возможность уничтожить их прямо в катакомбах.

Их не будут зачищать — существуют специальные тяжелые бомбы, предназначенные как раз для этих целей, говорит Болтенков.

Националисты попросту держат мирных граждан в неведении о существовании гумкоридоров и запугивают. В подземелье не слышно звуковых установок, по которым передают на завод информацию. А сообщать "щиту" о возможности выхода нацисты не намерены, это не в их интересах.

"Они просто цинично используют людей", — подытожил военный эксперт.

Напомним, в пятницу, 29 апреля, эвакуация мирных граждан с "Азовстали" опять не состоялась — завод покинула только семья из трёх человек.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.