Нацисты "Азова"*, засевшие на меткомбинате "Азовсталь", не заинтересованы в выходе мирного населения с завода в Мариуполе.
Это говорит военэксперт Дмитрий Болтенков, комментируя очередной срыв эвакуации гражданских.
По его словам, срыв эвакуации неудивителен, нацисты не отпускают мирных жителей завода в страхе за собственную жизнь. Как только боевики лишатся "живого щита", тут же появится возможность уничтожить их прямо в катакомбах.
Их не будут зачищать — существуют специальные тяжелые бомбы, предназначенные как раз для этих целей, говорит Болтенков.
Националисты попросту держат мирных граждан в неведении о существовании гумкоридоров и запугивают. В подземелье не слышно звуковых установок, по которым передают на завод информацию. А сообщать "щиту" о возможности выхода нацисты не намерены, это не в их интересах.
"Они просто цинично используют людей", — подытожил военный эксперт.
Напомним, в пятницу, 29 апреля, эвакуация мирных граждан с "Азовстали" опять не состоялась — завод покинула только семья из трёх человек.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.