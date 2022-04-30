Минобороны РФ: Украина готовит очередную провокацию в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что власти Украины готовят новую провокацию — неонацисты хотят обстрелять из артиллерийских орудий мирных жителей, которых эвакуируют из Харькова.

Мизинцев пояснил, что всё это делается с целью обвинить в этом Вооружённые Силы России. Он добавил, что в настоящий момент недалеко от населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения украинских военных уже установили артиллерийские орудия.

Ранее Мизинцев заявил, что неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска в Донецкой области. При этом генерал-полковник добавил, что они продолжают удерживают мирных жителей в квартирах.