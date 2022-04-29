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Автор Инна Винникова

МО: ВСУ готовят провокацию против ВС РФ с артиллерией около водозабора в ДНР

Силовые структуры

В населённом пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики развёрнута артиллерия ВСУ с тремя гаубицами Д-30, которые расположили возле водозабора хозяйственно-питьевого снабжения. Об этом сообщает генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО: ВСУ готовят провокацию против ВС РФ с артиллерией около водозабора в ДНР

В Министерстве обороны считают, что сделано это с целью спровоцировать ВС РФ открыть ответный огонь, чтобы сооружение было разбито, а 27 населённых пунктов и 15 тысяч человек остались без воды. Таким образом Киев сможет обвинить российскую армию в якобы преступлениях, направленных на мирное население, а данной провокации будет дана огласка в украинских и западных СМИ.

"Такие действия и провокации киевского режима, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — отметил Мизинцев во время брифинга.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр всу михаил мизинцев
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