В населённом пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики развёрнута артиллерия ВСУ с тремя гаубицами Д-30, которые расположили возле водозабора хозяйственно-питьевого снабжения. Об этом сообщает генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Министерстве обороны считают, что сделано это с целью спровоцировать ВС РФ открыть ответный огонь, чтобы сооружение было разбито, а 27 населённых пунктов и 15 тысяч человек остались без воды. Таким образом Киев сможет обвинить российскую армию в якобы преступлениях, направленных на мирное население, а данной провокации будет дана огласка в украинских и западных СМИ.
"Такие действия и провокации киевского режима, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — отметил Мизинцев во время брифинга.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.