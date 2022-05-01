В Запорожье националистами готовится очередная провокация. Боевики хотят взорвать дамбу и затопить несколько городов, обвинив армию России.
По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, на Украине планируется чудовищная провокация. В Днепропетровской области ВСУ заминировали дамбу Николаевского водохранилища.
Если план националистов осуществится, вырвавшиеся на свободу 2 млн тонн воды станут причиной огромных разрушений и большого количества человеческих жертв, число пострадавших будет измеряться десятками тысяч. Будут затоплены близлежащие города, села и деревни.
Специалисты уверены, что за этим последует крупная вспышка инфекционных заболеваний. Это особенно опасно, так как регион находится недалеко от линии боестолкновений, а потому своевременная медицинская помощь населению там затруднена.
"В городе Марганец Днепропетровской области боевиками заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", — заявил генерал-полковник Мизинцев.
Бесчеловечный замысел украинских властей в очередной раз доказывает, что для киевского режима мирные граждане Украины являются расходным материалом, которым жертвуют для получения одобрения на Западе.
Россия выбрала "самый жёсткий ответ" на санкции Евросоюза, прекратив поставки газа в Болгарию и Польшу., считают китайские аналитики.