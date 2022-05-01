ВСУ готовит провокацию в Запорожье со взрывом дамбы и затоплением городов

В Запорожье националистами готовится очередная провокация. Боевики хотят взорвать дамбу и затопить несколько городов, обвинив армию России.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, на Украине планируется чудовищная провокация. В Днепропетровской области ВСУ заминировали дамбу Николаевского водохранилища.

Если план националистов осуществится, вырвавшиеся на свободу 2 млн тонн воды станут причиной огромных разрушений и большого количества человеческих жертв, число пострадавших будет измеряться десятками тысяч. Будут затоплены близлежащие города, села и деревни.

Специалисты уверены, что за этим последует крупная вспышка инфекционных заболеваний. Это особенно опасно, так как регион находится недалеко от линии боестолкновений, а потому своевременная медицинская помощь населению там затруднена.

"В городе Марганец Днепропетровской области боевиками заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", — заявил генерал-полковник Мизинцев.

Бесчеловечный замысел украинских властей в очередной раз доказывает, что для киевского режима мирные граждане Украины являются расходным материалом, которым жертвуют для получения одобрения на Западе.