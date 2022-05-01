Следком РФ обнаружил затопленные гражданские суда в порту Мариуполя

Военные следователи Следкома Российской Федерации обнаружили в мариупольском порту затопленные гражданские суда.

Все это сотрудники Следственного комитета выяснили при осмотре акватории и территории морпорта Мариуполя. Следователи после осмотра, помимо затопленных кораблей, выявили факты минирования, сообщает РИА "Новости”.

У причала был обнаружен остов корабля "Донбасс", который был уничтожен в результате пожара, а также военный катер Военно-Морских сил Незалежной — "Кременчуг".

А позже сотрудники СКР обнаружили ещё одно гражданское судно, которое было затопленное бандеровцами недалеко от порта города Мариуполя.

Ранее Мининфраструктуры Украины приказало временно "закрыть" морпорты Мариуполь, Бердянск, Херсон и Скадовск, пока там не "восстановится украинская сторона контроля".

Корабли были затоплены, чтобы никто не смог выйти из порта или войти туда.