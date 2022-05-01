Замкомандира батальона "Сомали" рассказал о захваченных под Авдеевкой трофеях

С Авдеевкой, где украинская армия укрепляла позиции восемь лет, будет то же самое, что и с Мариуполем, оборону которого объединённые силы России и НМ ДНР смогли прорвать, несмотря на ожесточённое сопротивление противника. И очень быстро всё закончится. Такое мнение высказал заместитель командира батальона "Сомали" с позывным "Зять" в интервью военному журналисту Семёну Пегову.

Он объяснил, что в полях сейчас сложнее воевать, чем в городской застройке, так как много минных полей и особо негде спрятаться. То есть тактика городского боя здесь уже не подходит, нужно действовать иначе. К тому же появилась листва на деревьях в лесополосах, что затрудняет обнаружение противника.

По словам замкомандира за четыре дня батальон уничтожил один миномётный расчёт, БМП-2, а также около 80 человек личного состава. В качестве трофея была захвачена БМД-2 25-й аэромобильной бригады ВСУ. Технику планируется обслужить, починить и использовать в бою.

Ранее разведчики НМ ДНР совместно с российскими морскими пехотинцами обнаружили колонну "Градов" ВС Украины и навели на них огонь артиллерии. Колонна была уничтожена.