WarGonzo: под Красногоровкой разведчики ДНР сожгли колонну "Градов" ВСУ

Разведчики Народной милиции ДНР совместно с разведкой морпехов Северного флота вычислили колонну "Градов" вооружённых сил Украины и навели на них артиллерию. Об этом сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

По его словам, всё произошло в ночь с 29 на 30 апреля под Красногоровкой в Марьинском районе Донецкой области. Репортёр добавил, что колонна была уничтожена.

Как рассказал проекту начальник разведки НМ ДНР с позывным "Юрич", после уничтожения батареи спустя 4 минуты из населённого пункта Авдеевка выдвинулась эвакуационная группа. Она также была уничтожена.

Ещё через 11-12 минут появилась другая колонна в составе трёх единиц бронетехники. По ней также было принято решение открыть огонь. В результате всего одной машине удалось развернуться и уйти обратно. Всё остальное сгорело.