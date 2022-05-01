Боевики "Азова"* не говорили мирным жителям о возможности выхода из "Азовстали"

От украинских боевиков нацформирования "Азов"* мирным гражданам, прячущимся на территории комбината "Азовсталь" и в непосредственной близости от него, не поступало предложений покинуть опасное место. Об этом рассказала жительница Мариуполя, которой удалось выйти в военным РФ и ДНР.

"Нет. Они (украинские боевики) нам не предлагали… Вас никто не держит. Но нет гарантий, что вы выйдете ", — сказала женщина, которая была эвакуирована из района, прилегающего к "Азовстали".

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что дома, находящиеся в непосредственной близости от комбината "Азовсталь", покинули 46 гражданских лиц. Они выходили двумя группами, первая вышла не по гуманитарному коридору, а, сильно рискуя, просто через пролом в заборе, а вторые покинули опасное место ночью.

В Минобороны РФ уточнили, что все вышедшие из "Азовстали" гражданские лица пройдут через "фильтрацию", чтобы исключить выход среди них неонацистов.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

