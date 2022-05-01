EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

WarGonzo: Уже 45 — с "Азовстали" 25 вышли самостоятельно, 20 выпустил "Азов"*

Силовые структуры

Военный корреспондент Семён Пегов разъясняет некоторые факты по эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

WarGonzo: Уже 45 — с "Азовстали" 25 вышли самостоятельно, 20 выпустил "Азов"*

Источники из переговорщиков и тех, кто "реально в теме" сообщают, что в субботу, 30 апреля, от ООН пришло 77 автобусов, но заехали на завод не все — российские военнослужащие согласились пропустить только то число, которое нужно для заявленного количества мирного населения.

Оказывается, первые вышедшие 25 гражданских покинули завод самостоятельно, не в рамках гуманитарного коридора. Они рассказывают, что выходили на свой страх и риск, через пролом в заборе.

Позже вышли еще двадцать — якобы уже отпущенные "Азовом"*, их отвезли в Безымянное, где проходит процесс, так называемой фильтрации.

Боевики, держа в заложниках оставшихся мирных, постоянно пытаются торговаться. Требуют чуть ли ни мест в автобусах, причем с оружием.

Позиция наших категорична — только гражданские лица.

"И только через фильтрацию. Никаких кошек-мышек с неонацистами. Надеемся, что она такой и останется. Причин не проявлять принципиальность — нет", — сообщает военкор.

Пегов отмечает, что собранная ими информация не является официальной.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Байден пошутил над своим возрастом и низким рейтингом
Эхо Вьетнама: Пентагон показал древние БТРы М113, которые отправятся на Украину
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Start Magazine: Россия гениально обнулила западные санкции
WarGonzo: Уже 45 — с "Азовстали" 25 вышли самостоятельно, 20 выпустил "Азов"*
ВСУ готовит провокацию в Запорожье со взрывом дамбы и затоплением городов
На Украине начались аресты за установленный Telegram и СМС в Россию
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ есть погибшие
Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского
WP: следующие полтора года станут мучительным временем для Европы
Популярное
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС

Россия выбрала "самый жёсткий ответ" на санкции Евросоюза, прекратив поставки газа в Болгарию и Польшу., считают китайские аналитики.

Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа
Политика. Новости и аналитика
The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа
Общество
Военкор Коц поставил точку в споре о сходстве Савиной с Белозёрской: это не она
Силовые структуры
Спецназ России захватил крупную партию западного вооружения в районе Соледара
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Силовые структуры
Зеленский: страны-гаранты должны срочно предоставить военных Киеву
Мир. Новости мира
Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах Байдена и Харрис
Колонна ООН и МКК прибыла в ДНР для обсуждения эвакуации людей с "Азовстали"
Мир. Новости мира
Колонна ООН и МКК прибыла в ДНР для обсуждения эвакуации людей с "Азовстали"
Последние материалы
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Start Magazine: Россия гениально обнулила западные санкции
WarGonzo: Уже 45 — с "Азовстали" 25 вышли самостоятельно, 20 выпустил "Азов"*
ВСУ готовит провокацию в Запорожье со взрывом дамбы и затоплением городов
На Украине начались аресты за установленный Telegram и СМС в Россию
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ есть погибшие
Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского
WP: следующие полтора года станут мучительным временем для Европы
Названы трудности, с которыми сталкиваются "бегущие" из России компании
Bloomberg: ЕС может отказаться от российской нефти к концу года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников