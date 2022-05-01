WarGonzo: Уже 45 — с "Азовстали" 25 вышли самостоятельно, 20 выпустил "Азов"*

Военный корреспондент Семён Пегов разъясняет некоторые факты по эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источники из переговорщиков и тех, кто "реально в теме" сообщают, что в субботу, 30 апреля, от ООН пришло 77 автобусов, но заехали на завод не все — российские военнослужащие согласились пропустить только то число, которое нужно для заявленного количества мирного населения.

Оказывается, первые вышедшие 25 гражданских покинули завод самостоятельно, не в рамках гуманитарного коридора. Они рассказывают, что выходили на свой страх и риск, через пролом в заборе.

Позже вышли еще двадцать — якобы уже отпущенные "Азовом"*, их отвезли в Безымянное, где проходит процесс, так называемой фильтрации.

Боевики, держа в заложниках оставшихся мирных, постоянно пытаются торговаться. Требуют чуть ли ни мест в автобусах, причем с оружием.

Позиция наших категорична — только гражданские лица.

"И только через фильтрацию. Никаких кошек-мышек с неонацистами. Надеемся, что она такой и останется. Причин не проявлять принципиальность — нет", — сообщает военкор.

Пегов отмечает, что собранная ими информация не является официальной.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.