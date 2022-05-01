В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян

В Донбассе замечен новый националистический батальон, который называет себя "Русской освободительной армией" и воюет против ВС РФ под бело-голубым флагом. На рукавах у них такие же шевроны.

Недавно была замечена колонна грузовиков в Мирнограде под флагами такого цвета, вероятно, это была переброска националистов в Авдеевку, где идут ожесточённые бои. Поэтому есть вероятность, что НМ ДНР в ближайшее время встретится с новыми легионерами.

Под знаменем "РОА" о создании подразделения "Свобода" сообщалось и ранее, но в начале апреля текущего года появилась информация, что нацбатальон уже сформирован. Голубая полоска на белом фоне, выбранная в качестве флага, указывает на историческую связь с Русской освободительной армией Власова, сообщает "Военное обозрение".

На данный момент точно неизвестно из кого состоит "Свобода", но есть версия, что в рядах легиона присутствуют россияне, которые перешли на сторону ВСУ. Они призывают солдат ВС РФ сделать то же самое и приступить к демилитаризации России.