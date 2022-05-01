Украинские боевики заминировали детский клуб в Харьковской области

Украинские нелюди заминировали детский клуб в Харьковской области.

В населённом пункте Пески-Редьковские взрывчатку спрятали за горшком с сухоцветом и в детской игрушке! Российские сапёры обезвредили взрывоопасные предметы.

Что сподвигло украинских солдат на эти чудовищные деяния, остаётся лишь догадываться.

Также боевики, переняв опыт ближневосточных коллег, часто минируют трупы своих погибших товарищей.

А чтобы собрать мёртвые тела, российским военным приходится рисковать собственной жизнью. Сперва привязывается веревка к ремню погибшего, потом то, что осталось от ВСУшника, выдергивается.

Вот такой противник — без принципов и чести.