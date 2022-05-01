Украинские нелюди заминировали детский клуб в Харьковской области.
В населённом пункте Пески-Редьковские взрывчатку спрятали за горшком с сухоцветом и в детской игрушке! Российские сапёры обезвредили взрывоопасные предметы.
Что сподвигло украинских солдат на эти чудовищные деяния, остаётся лишь догадываться.
Также боевики, переняв опыт ближневосточных коллег, часто минируют трупы своих погибших товарищей.
А чтобы собрать мёртвые тела, российским военным приходится рисковать собственной жизнью. Сперва привязывается веревка к ремню погибшего, потом то, что осталось от ВСУшника, выдергивается.
Вот такой противник — без принципов и чести.
Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.