EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Винникова

Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма

Силовые структуры

Владимир Зеленский заявил, что благодарен всем "добровольцам", в том числе боевикам нацбатальона "Азов". В эфире греческого телевидения ERT президент Украины рассказал, какие подразделения стоят на защите страны.

Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма

С 2014 года Украину защищают "добровольцы из разных уголков государства". Зеленский обращает внимание, что понимает разницу между националистическими батальонами и украинскими войсками.

"Есть и батальон "Азов"*, который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи", - сказал Зеленский.

В данный момент Мариуполь защищают не только "азовцы"*, но и профессиональные военные, служащие в нацгвардии, спецназе, ВС Украины и погранвойсках.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма
Лавров разъяснил "истеричное" желание Киева эвакуировать нацистов с "Азовстали"
Симоньян опубликовала ответ Киркорову: "Есть разные сексуальные извращения"
Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00
The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию
Пригожин жестко прокомментировал вопрос The Guardian
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Собчак восхитила смелость Киркорова: "Максима несправедливо мочат"
Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться
Над ВСУ нависла угроза потери Красного Лимана после продвижения ВС РФ и НМ ДНР
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Мир. Новости мира
В Германии раскритиковали посла Украины после его похода на бал
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Силовые структуры
Пегов: радикалы в Мариуполе требовали места в автобусах МКК для эвакуации
Последние материалы
Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма
Лавров разъяснил "истеричное" желание Киева эвакуировать нацистов с "Азовстали"
Симоньян опубликовала ответ Киркорову: "Есть разные сексуальные извращения"
Зеленский: эвакуация с "Азовстали" в Мариуполе продолжится 2 мая в 08:00
The Times: у России есть чёткий план вторжения в Молдавию
Пригожин жестко прокомментировал вопрос The Guardian
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Собчак восхитила смелость Киркорова: "Максима несправедливо мочат"
Лавров уверил, что Россия не требует от Зеленского сдаться
Над ВСУ нависла угроза потери Красного Лимана после продвижения ВС РФ и НМ ДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников