Зеленский заявил, что благодарен "Азову"* и не видит на Украине радикализма

Владимир Зеленский заявил, что благодарен всем "добровольцам", в том числе боевикам нацбатальона "Азов". В эфире греческого телевидения ERT президент Украины рассказал, какие подразделения стоят на защите страны.

С 2014 года Украину защищают "добровольцы из разных уголков государства". Зеленский обращает внимание, что понимает разницу между националистическими батальонами и украинскими войсками.

"Есть и батальон "Азов"*, который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства. Некоторые из тех, кто был добровольцем в начале войны, ушли в политику и остались там. Те, кто решил продолжить службу в вооруженных силах Украины, стали военными и входят в состав вооруженных сил Украины. Это две разные вещи", - сказал Зеленский.

В данный момент Мариуполь защищают не только "азовцы"*, но и профессиональные военные, служащие в нацгвардии, спецназе, ВС Украины и погранвойсках.