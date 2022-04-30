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Автор Екатерина Широкова

Зеленский: страны-гаранты должны срочно предоставить военных Киеву

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные страны-гаранты безопасности должны предоставить Киеву военных в "кратчайшие сроки". По словам лидера страны, это то, что сейчас необходимо Незалежной.

Зеленский: страны-гаранты должны срочно предоставить военных Киеву

Как подчеркнул Зеленский, у Киева нет времени и "сформировать" армию должны как можно быстрее.

"Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично ни звучало", — заявил глава Украины. — Считаю, что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле "люди — часы".

Он подчеркнул, что военные "должны находиться в тех или иных частях Европы" и работать как телефон быстрого реагирования, который можно сравнить со службой 911.

"Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении, принятом заранее, прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить", — резюмировал Зеленский.

Он уточнил, что предложенная система не противоречит принципам альянса и не является аналогом НАТО.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина владимир зеленский
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