Politico: на стороне Киева "воюют" сотни хорошо подготовленных американцев

По меньшей мере несколько сотен американцев, которые прошли хорошую военную подготовку, находятся на территории Украины, заявили аналитики. Согласно информации, в том числе на стороне Киева "воюют" и бойцы знаменитой группы Task Force Yankee.

Американскую группу военных возглавляет Харрисон Джозефовиц, который работал полицейским в Чикаго, а также проходил службу в Армии США, в подразделении сухопутных войск.

"Джозефовиц теперь возглавляет группу под названием Task Force Yankee, которая, по его словам, направила более 190 добровольцев на боевые позиции и другие роли", — пишет Politico.

Как подчёркивает издание, группа якобы занимается миротворческой работой: доставляет медикаменты и боеприпасы. Однако в материале указано, что их участие предполагается и в боевых действиях.